Behulpzame man (82) bruut beroofd nadat hij foto maakte van drie belagers

Het slachtoffer liep met zijn vrouw vanuit het centrum in de richting van het Outlet Centrum in Roermond. ,,Toen het oudere echtpaar boven aan de trap van de onderdoorgang kwam, werden zij aangesproken door drie personen. Het drietal vroeg de man om een foto van hun te maken. Nadat de man dit had gedaan, werd hij van achteren vastgepakt en op de grond gegooid. Hierbij werd het horloge van het slachtoffer buitgemaakt”, vertelt de politie op Instagram.

Het drietal is vervolgens weggerend. Opmerkelijk is dat één van de daders bij het vluchten één schoen verloren is. De politie van Roermond is dringend op zoek naar getuigen van dit voorval. Ook zijn ze op zoek naar camerabeelden waarop het voorval en/of de daders te zien zijn.