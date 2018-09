Nat pak na achtervolging met gestolen Bentley

De politie had een melding gekregen van een in Luxemburg gestolen Bentley. De auto was voorzien van een ’track&trace-systeem’ dus was snel in beeld. Op de A2 probeerde agenten hem te laten stoppen maar de man ging juist sneller reden. Bij Boxtel, nog steeds op de snelweg, eindigde de achtervolging.

De man reed met de Bentley tegen een vrachtwagen, zette de auto stil en ging er vandoor. Met een nat pak werd hij uiteindelijk naar het bureau gebracht. De gestolen auto, die ervan afkwam met blikschade, gaat terug naar de eigenaar.