Bizar: ontsnapte kameel in zwembad Eersel beland

De eigenaar van een Bed & Breakfast aan de Zandhoefseweg in de Brabantse plaats heeft een kameel in de stal staan. Het dier, Petje, bleek ’s nachts te zijn ontsnapt en ging aan de wandel.

„Het hek dat het verblijf van Petje afsluit, was open gegaan en zo heeft hij kunnen ontsnappen. In het donker heeft hij waarschijnlijk de verkeerde afslag genomen en is hij in het zwembad beland”, zegt Nijboer tegen Hart van Nederland.

De viervoeter is met een ladder uit het bad geholpen. Petje was kleddernat en droogt met een deken over zich heen op. „Hij maakt het gelukkig goed en ik ga elk uur even kijken hoe het met hem is.”

De schade van het zwembadbezoek loopt in de duizenden euro’s. „Ik hoop dat ik het met de verzekeraar kan regelen. Die kon er wel om lachen natuurlijk, maar het moet wel gemaakt worden”, aldus de ondernemer.