Obama: wij hebben gemarteld

„Wij hebben enkele mensen gemarteld. Wij hebben een paar dingen gedaan die in strijd zijn met onze waarden.” Dit zei de Amerikaanse president Barack Obama vrijdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Hij liet weten dat hij eerder op de dag een geheim rapport heeft onthuld aan de Senaat over de verhoortechnieken die de geheime dienst CIA na de aanslagen van 11 september 2001 gebruikte. „Wij hebben een lijn overschreden”, aldus het staatshoofd.