Bergkamp onder vuur: ’Leiding Tweede Kamer intimideert, schoffeert en sluit buiten’

De leiding van de Tweede Kamer krijgt er flink van langs in een onderzoek naar sociale veiligheid in het hart van de Nederlandse democratie. Het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht – in handen van De Telegraaf – telt 289 pagina’s en beschrijft dat in de Kamer sprake is van ’meer dan een reeks incidenten’ als het gaat om onveilig sociaal gedrag.

Volgens geïnterviewden worden hoge ambtenaren ’soms onder de voet gelopen door het presidium, waaronder de voorzitter’. Het presidium is het dagelijks bestuur van de Kamer, met daarin Kamervoorzitter Bergkamp en zeven andere parlementariërs. „Zij veroorzaken tamelijke extreme werkdruk, ’nee’ zeggen is er niet of nauwelijks bij”, aldus een geïnterviewde. „Dit wordt door de betrokken ambtenaren als sociaal onveilig ervaren, nog los van een overbelast gevoel.”

Hoewel de onderzoekers Kamervoorzitter Bergkamp niet bij naam noemen, stellen zij wel dat de klachten gaan over ’huidige en eerdere’ presidiumleden. Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib stapte uit de politiek nadat er klachten over haar manier van optreden waren binnengekomen. De meldingen in dit nieuwe onderzoek gaan ’zeker niet alleen over het vermeende gedrag van de vorige Kamervoorzitter’, benadrukken de onderzoekers.

’Schofferen’

Sommige leden van het presidium wordt verweten te ’intimideren, schofferen, buitensluiten, negeren, pesten’. „Veel ambtenaren zijn weggepest en teleurgesteld vertrokken”, aldus een deelnemer aan het onderzoek. Als ambtelijk leidinggevenden ’weerstand bieden aan de Kamervoorzitter of andere leden van het presidium, dan wordt hen dat niet in dank afgenomen’, zeggen meerdere bronnen. Sterker nog: kritiek kan leiden tot serieuze represailles: ’zwartmakerij, ongefundeerde beschuldigingen van fouten of grensoverschrijdend gedrag, hevige intimidatie – alles met als doel ambtenaren die tegenwicht bieden of kritiek uiten weg te krijgen’.

Volgens de Universiteit Utrecht liggen de politieke en de ambtelijke leiding van de Kamer al jaren met elkaar in de clinch. „Die patronen zie ik zo lang als ik bij de Kamer werk terug, maar het is de afgelopen jaren toegenomen”, beweert een deelnemer.

’Grote minderheid’

Aan het onderzoek hebben 428 ambtenaren, 173 fractiemedewerkers en 38 Kamerleden meegedaan. Zij hebben – op vrijwillige basis – een enquête ingevuld. Daarnaast hebben de onderzoekers dertig personen geïnterviewd. Hoewel de meeste mensen zich sociaal veilig voelen in de Tweede Kamer, ervaart ’een grote minderheid van de deelnemers in meer of mindere mate grensoverschrijdend gedrag van andere Kamerbewoners’.

Deelnemers zeggen last te hebben van ’kleinerende opmerkingen, roddelen, zwartmaken, discriminatie, delen van persoonlijke, vertrouwelijke informatie met anderen, sabotage en expres tegenwerken, pesten, schelden en schreeuwen’. Klachten worden niet altijd goed opgepakt. Ook schiet het huidige beleid tegen ongewenste omgangsvormen tekort, zeggen de onderzoekers.

De Universiteit Utrecht doet twintig aanbevelingen om de cultuur in de Tweede Kamer te verbeteren. Zo zou er een gedragscode en een meldsysteem voor signalen en klachten moeten komen.

Kwestie-Arib

Eerder leidde de kwestie-Arib tot felle discussies in de Kamer. Die gingen ook over de manier waarop is omgegaan met meldingen van een sociaal onveilige werksfeer. Daarvoor stapte PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk op na meldingen over ongewenst gedrag. Ook Kamerleden Nilüfer Gündoğan en Dion Graus (PVV) zijn de afgelopen jaren in opspraak geraakt na beschuldigingen van wangedrag. Bij Forum voor Democratie is volgens oud-medewerkers al jarenlang sprake van een intimiderende, toxische en onveilige werksfeer.

Kamervoorzitter Bergkamp heeft nog niet gereageerd op de bevindingen van de Universiteit Utrecht. Het onderzoeksrapport wordt later vandaag openbaar gemaakt.