Amsterdam tegen komst islamitische school

De SIO kwam in juni in opspraak na uitspraken van het Haagse gemeenteraadslid Abdoe Khoulani, die ook in het bestuur zit van de stichting. Op zijn Facebookpagina had Khoulani zijn steun betuigd aan de radicaalislamitische terreurorganisatie IS, die actief is in Syrië en Irak.

„Een bestuurder die dergelijke uitspraken doet, en een bestuur dat zich daarvan niet uitdrukkelijk distantieert, kan volgens het college geen verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingen in onze stad”, schrijft Kukenheim.

Daarnaast zijn er nog tal van vaagheden, stelt het college. Zo is er onduidelijkheid over de samenstelling van het bestuur en het bevoegde gezag. Verder ontbreken relevante stukken bij het verzoek en is het de gemeente niet helder met hoeveel leerlingen de school wil beginnen. De hoofdstad wil benadrukken niet tegen islamitisch onderwijs te zijn. „Wel is het college tegen kwalitatief ondermaats onderwijs.” De SIO had Amsterdam gevraagd voor 1 augustus een verklaring voor huisvesting af te geven.

Amsterdam weigerde de SIO vorig jaar ook al de benodigde vergunning te geven. De stichting wilde een scholengemeenschap beginnen op dezelfde plek waar eerder het Islamitisch College Amsterdam ICA was gevestigd. Deze school moest de deuren sluiten vanwege een teruglopend leerlingenaantal en omdat het onderwijs onder de maat was. Amsterdam wil een herhaling van de situatie met het ICA voorkomen. Er zijn ook personele verbindingen tussen het ICA en de SIO.

De gemeente gaat alleen over de huisvesting. Het ministerie van Onderwijs gaat over het stichten van de school.