Vader verdrinkt terwijl hij zoontje (3) probeert te redden uit zwembad, jongetje overlijdt later

Het jongetje was op een onbewaakt moment in het zwembad gevallen. Zijn vader, die niet kon zwemmen, bedacht zich geen moment en sprong hem achterna. Daarbij raakte de man zelf in moeilijkheden. Een buurman die het ongeluk zag gebeuren riep de hulpinstanties in waarna beiden op de kant werden gebracht. Ondanks verschillende reanimatiepogingen overleed de man korte tijd later.

Het jongetje werd in kritieke toestand op de kinder-ic in het ziekenhuis opgenomen waar hij een dag later alsnog overleed.