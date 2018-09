De geheimen van Parijs

Een echte verrassing is het ook weer niet, want deze originele manier om Parijs te ontdekken is alleen via internet te boeken. We weten dus dat we worden verwacht door 4Roues Sous 1 Parapluie, een tourorganisatie die verschillende ritjes door de lichtstad aanbiedt. Wij kiezen voor de Verrassingstour. Highlights zoals de Eiffeltoren, Montmartre, Centre Pompidou en het Louvre laten wij - cultuurbarbaren - voor deze keer aan ons voorbijgaan...

Roze monstertje

Luid toeterend komt de 2CV de hoek om en de pret kan beginnen. Chauffeur Matthieu, gekleed in vrolijk gestreept shirt en Franse pet, stelt ons voor aan het roze monstertje. Niet zomaar een lelijke eend, Antoinette blijkt een grande dame in het verkeer. Vrolijk babbelend loodst de bestuurder haar met ons op de achterbank door geheime straatjes. ,,Kennen jullie Catherine Deneuve?, zij woont daar… en zie je die bakker aan de overkant van de straat? Daar haalt ze altijd de lekkerste broodjes."

Kanonskogels

Het kleinste huisje van de lichtstad, het smalste restaurant, de duurste eetgelegenheid waar ’bloody duck’ wordt geserveerd, verdwaalde kanonskogels, het verhaal van de pastoor die nu alles weet over de Da Vinci Code omdat zijn kerk werd uitverkoren voor de filmopnames; Matthieu weet niet van ophouden. Behendig stuurt hij Antoinette door vele hoeken en gaten die de stad rijk is.

Voordeel is zijn ontheffing. Zelfs eenrichtingsverkeer lijkt niet voor hem te gelden. Een tierende Fransman krijgt een ontwapenende glimlach en alles is weer goed. Zelfs de highlights krijgen we in vogelvlucht mee. Een geheim straatje voert ons alsnog langs de imposante Notre Dame, een alternatieve route leidt naar de slotjesbrug, en een kruis-door-sluip-door-route voert ons in een mum van tijd over het kleinste eiland in Parijs.

Extra service

In een krappe anderhalf uur maakt Matthieu ons lotgenoot van de geheimen van de stad. De extra service om ons bij een winkeltje in een totaal andere wijk dan het eindpunt af te zetten onderstreept nog eens onze mening: 4Roues sous 1 Parapluie verdient een pluim.