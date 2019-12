Grote protesten tijdens oud en nieuw in Hongkong

In Hongkong gaan al sinds het voorjaar duizenden mensen de straat op uit protest voor de toenemende bemoeienis van China en uit onvrede over het bestuur van Hongkong. Sinds juni zijn al meer dan 2000 actievoerders gewond geraakt en meer dan 6000 mensen opgepakt.

Sinds kerst is er sprake van een toename in het aantal rellen tussen demonstranten en politieagenten. Toch is de mars van 1 januari goedgekeurd door de autoriteiten. Maandag wordt nog een kleine herdenkingsdienst gehouden voor alle demonstranten die tijdens protesten zijn overleden of gewond zijn geraakt.