Amsterdammer neergestoken bij een ruzie in Den Haag

Een aantal jongeren worden gecontroleerd. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - UPDATE 12.01 uur - Bij een ruzie is in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van station Den Haag Centraal een 20-jarige Amsterdammer neergestoken. De politie heeft in de omgeving een Rotterdammer van 22 jaar aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie kan niet zeggen hoe hij eraan toe is.