Moeder boos nadat ze restaurant wordt uitgegooid: ’Bodyshaming’

De vrouw bezocht met haar gezin eetcafé Golden Corral in de staat Pennsylvania. „Ik werd door de manager benaderd en die vertelde dat ik ’te provocerend’ was gekleed. Een andere klant had daarover geklaagd. Ik kreeg de keuze iets anders aan te trekken of te gaan”, deelt de teleurgestelde Sueretta Emke via Facebook. „Ik heb uitgelegd dat we een uur hadden gereden waardoor ik niet zomaar andere kleding aan kon doen, maar dat kon hem niet schelen.”

„Ik heb mensen met minder kleding zien rondlopen en tegen hen werd niets gezegd. Ik geloof daarom echt dat ik erop werd gewezen omdat ik niet de dunste ben en het dus niet als sexy wordt beschouwd.”

Zelfbeeld kapot

Het zelfbeeld van de moeder kreeg daardoor een enorme klap, net toen ze naar eigen zeggen eindelijk de moed had verzameld om de ’crop top’ te dragen. „Ik had nog nooit een korte top gedragen en ik was in het begin nerveus, maar mijn man vond het mij goed staan en moedigde mij aan om het te dragen”, schrijft Emke. „Ik voelde mij er echt goed in, maar nu durf ik het nooit meer te dragen.”

Golden Corral deelde in een verklaring dat er inderdaad geen specifieke kledingvoorschriften gelden. „Het is echter nooit de bedoeling geweest iemand te beledigen en zijn blij dat het probleem onder onze aandacht wordt gebracht zodat wij hiervan kunnen leren. Bovendien willen we het graag goedmaken met mevrouw omdat wij haar hebben teleurgesteld.”