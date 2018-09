Dolgelukkig door je smartphone

Uit een recent onderzoek van New York Magazine blijkt namelijk dat een smartphone je leven ook op een erg positieve manier kan beïnvloeden. VROUW zet vijf handige tips op een rij waarmee jouw mobiele telefoon je werkelijk gelukkiger kunt maken:

Bel iemand op

Stop even met al dat geapp, gesms en gemail en pleeg een spontaan telefoontje. Niets zo leuk als ‘ouderwets’ kletsen met die goede vriendin die je al een tijd niet hebt gesproken. Bovendien is het veel persoonlijker en voorkom je sneller miscommunicaties, omdat je al snel hoort hoe iemand iets bedoelt.

Download handige apps

Dat we met al die overbodige spelletjes op onze telefoon perfect tijd kunnen doden, is overduidelijk. Want zeg nu zelf: als je date te laat is, de trein vertraging heeft of je weer eens in de file staat, moet je je toch érgens mee vermaken?

Maar al die apps zorgen er helaas ook voor dat we überhaupt niet van onze telefoon af kunnen blijven. Zelfs niet wanneer we eigenlijk al in dromenland horen te zijn. En wie een goede nachtrust heeft, zal zich automatisch gelukkiger voelen. Download daarom apss zoals SleepCycle die de kwaliteit van jouw slaap hoger kunnen maken.

Gebruik je smartphone om fit te worden

Door doelen te stellen blijven we onszelf uitdagen. Zo ook als het om sporten gaat. Meer motivatie nodig? Daar kan jouw smartphone je mee helpen! Er zijn namelijk verschillende fitness apps die jou dat ene duwtje in de rug kunnen geven.

Voordat je het weet, besluit je om een eindje te gaan hardlopen of een bezoekje te brengen aan de sportschool. Vaak berekenen deze apps voor jou hoeveel je die dag hebt bewogen en hoeveel calorieën je al hebt verbrand. En wie wordt daar nu niet gelukkig van?

Neem een kleine pauze

Als je stiekem een beetje verslaafd bent aan je telefoon doe je er goed aan om regelmatig even een ‘smartphone-pauze’ te nemen.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat zo’n pauze gedurende de werkdag je een stuk gelukkiger kan maken. Daarnaast moeten we eerlijk toegeven dat constant appen, posten en tweeten niet bepaald voor een productieve dag zorgt.

Volgens scriptieschrijver Sooyeol Kim van de Kensas State University zou een korte rustpauze er ook voor zorgen dat werknemers kunnen herstellen van hun stress en de kans krijgen om hun hoofd even leeg te maken.

Gebruik social media op de juiste manier

Soms heb je van die dagen dat je eindeloos door je social media feed heen blijft scrollen. Al is het alleen al om te kijken wat je vrienden allemaal uitspoken.

Maar worden we er nu echt gelukkiger van als we zien dat onze collega op de zoveelste strandvakantie gaat? Of dat onze vrienden van alles ondernemen terwijl wij onuitgenodigd op de bank zitten? Absoluut niet. Maar gelukkig wijzen studies uit dat social media je geluk ook een boost kan geven. Zo blijkt dat we ons na een bezoekje aan onze Facebook-pagina al snel ‘geliefder en waardevoller’ kunnen voelen. Dus zolang je het niet overdrijft, kan een beetje stalken heus geen kwaad.