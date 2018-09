Amerikaanse ebolapatiënt naar VS

Het gaat waarschijnlijk om de 33-jarige arts Kent Brantly die besmet raakte tijdens zijn werk in Liberia. Hij is een van de twee Amerikanen die in dat land ziek zijn geworden. Het andere slachtoffer is hygiënist Nancy Writebol. Ook een vrouwelijke missionaris zou besmet zijn met het virus. Amerikaanse media meldden dat zij ook wordt overgevlogen naar de VS.

De behandeling van de ebolapatiënt vindt plaats in een ziekenhuis in Atlanta in de staat Georgia, aldus de CDC. Het Emory University Hospital beschikt over een speciale afdeling met hoge veiligheidsvoorzieningen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is ook bij de repatriëring betrokken, die binnen enkele dagen zal plaatsvinden.

Het nieuws dat de Amerikaan in Atlanta wordt behandeld, veroorzaakte een discussie van verontruste Amerikanen op sociale media die bang zijn dat ebola ook in de VS om zich heen zal grijpen. Zij verklaren dat zij de ebola „niet in de buurt van de VS willen”, hoeveel respect ze ook hebben voor het werk dat de twee besmette Amerikanen in Afrika hebben gedaan.