Elk leven telt, ook van dieren

"Jonge dieren worden in groten getale gedood uit voorzorg voor de volksgezondheid. Niemand rouwt hierom. Het wordt als een economische zaak gezien, vlees, dat niet gegeten kan worden. Niet als dieren, die jong het leven laten op een grove wijze in het abattoir. Wat kan ons die dieren schelen of ze dood zijn of levend? Als ze maar vlees geven dat we kunnen eten.

Het voederbedrijf heeft veel schade berokkend aan de boeren hun portemonnee. Dat de dieren jong sterven door een grofheid van een voedselbedrijf is niet belangrijk.

Tijd voor iedereen om bewust te worden dat elk leven telt, ook van de dieren."

Wat vindt u? Worden kalveren en varkens te snel afgemaakt, enkel uit 'voorzorg'?