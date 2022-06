School in Bilthoven houdt leerlingen thuis na bedreiging: ’Ik ga jullie doodschieten’

’Ik ga jullie allemaal doodschieten. Geniet nog maar van jullie leven’, luidt volgens RTV Utrecht de boodschap, waarbij een foto van een pistool is meegestuurd. Volgens de lokale omroep gaat het om een leerling van de bewuste school. De school heeft achterhaald dat hij deze mail nooit verstuurd heeft. Het account van de jongen waarmee de mail was gestuurd, bleek gehackt. Het zou gaan om een ‘onregelmatige inlog’. De jongen trok zelf aan de bel bij de schoolleiding en is geen verdachte in de zaak.

De schoolleiding laat in een bericht aan de ouders weten ’geen keuze’ te hebben. ,,Vanzelfsprekend volgen wij het advies van het veiligheidsoverleg op.’’ Ook de dagopvang en peuteropvang op het terrein van De Werkplaats zijn vanwege de dreiging vandaag gesloten.

Nemen we serieus

De schoolleiding gaat er vanuit dat er in de loop van donderdag meer informatie komt van de politie over aard en ernst van de dreiging. "We doen onderzoek naar deze bedreiging en de locatie van de school heeft onze aandacht. Dit soort meldingen nemen we altijd serieus, tot het niet meer nodig blijkt", zegt een woordvoerster tegen RTV Utrecht. Verder wil ze er niets over kwijt. De rector wacht het onderzoek af en hoopt dat de politie de dader weet te vinden.

Het is onduidelijk wie er achter het dreigement zit, maar het hoeft geen leerling te zijn, zegt de rector. Het incident is besproken in de klas en ouders weten ervan. De rector is niet bang: ,,Het is hier nu in ieder geval rustig en het is ook veilig.” De rector stelt dat dit soort dreigementen wel vaker voorkomen op scholen.

De Werkplaats geeft een bijzondere vorm van onderwijs, gebaseerd op het gedachtegoed van Kees en Betty Boeke. Kinderen worden werkers genoemd, leerkrachten medewerkers. De prinsessen Beatrix, Irene en Margriet waren enkele jaren ’werkers’ in deze kindergemeenschap. Dat duurde tot 1951, toen werden ze naar het Incrementum werden gestuurd, een dependance van het Baarnsch Lyceum.

De school schakelde direct de politie in, zegt de rector tegen de lokale omroep.