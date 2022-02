Gezocht: eigenaar van ’treinpoezen’

De jongvolwassen kater en poes zijn vorig week gevonden in het toilet van een trein die vanaf station Rotterdam-Lombardijen in de richting van Schiedam reed. Een reiziger ontfermde zich over de doodsbange beesten die in een tas zaten en nam het duo mee naar huis. Een dag later zijn ze door de dierenambulance overgebracht naar het dierenopvangcentrum in Spijkenisse.

,,Het gaat inmiddels gelukkig goed met de dieren”, vertelt asielmedewerkster Angelique. ,,In het begin waren ze heel angstig. Maar als je even de tijd voor ze neemt, kroelen ze er al snel lustig met je op los.”

Het dierenopvangcentrum heeft van de opmerkelijke vondst melding gemaakt op sociale media in de hoop de eigenaar te kunnen achterhalen. ,,Het komt wel vaker voor dat dieren ergens per ongeluk worden achtergelaten. Nu er na een week zich nog steeds niemand heeft gemeld kunnen we er helaas wel van uitgaan dat er opzet in het spel is.”

De twee ’treinpoezen’ zijn liefdevol opgevangen.

De ‘treinpoezen’ bleken niet voorzien te zijn van een chip en zijn ook nog niet gesteriliseerd en gecastreerd. ,,Dat zal gebeuren als de wettelijke termijn van veertien dagen is verstreken en de eigenaar nog steeds niet is gevonden. Daarna kunnen ze worden herplaatst.” Wel hebben de dieren inmiddels namen gekregen: Macho en Kiara. Hoewel de kans daarop steeds kleiner wordt, wordt gehoopt dat de eigenaar zich toch nog meldt.