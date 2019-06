Explosieve groei straatroven Barcelona

Tasjesdieven slaan razendsnel toe vanaf motoren. Ook vallen de criminelen hotellobby’s binnen om daar snel hun slag te slaan, zo meldt de krant La Vanguardia. Volgens de krant zijn er maar liefst 2300 tot 3.000 meldingen per week van diefstal en geweld in Barcelona.

Eén van de jongste slachtoffers is een Zuid-Koreaanse hoge ambtenaar. Zij liet niet los toen een tasjestrekker langsreed en werd over de straat meegesleurd. De 65-jarige vrouw is zo zwaargewond geraakt dat nog steeds gevreesd wordt voor haar leven. Ze ligt met ernstig hersenletsel in het ziekenhuis.

Berovingen van recepties van hotels zijn al jaren schering en inslag, maar de laatste maanden zou de criminaliteit de spuigaten uitlopen.

Juist Zuid-Korea opende dit jaar nog een consulaat voor in Barcelona om de vele slachtoffers van straatberovingen beter bij te kunnen staan.

Uit een onderzoek onder bezoekers in Barcelona bleek al eerder dat 13% klaagde over diefstal, criminaliteit en gevoelens van onveiligheid. Vorig jaar steeg het aantal aangiften van diefstal in Barcelona al met 22 procent.