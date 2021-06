Veel meer rokers gestopt in 2020

Ⓒ ANP XTRA

BILTHOVEN - Vorig jaar zijn veel meer mensen gestopt met roken dan in andere jaren. Volgens het RIVM doofde 11 procent in 2020 z’n laatste sigaret, tegen gemiddeld 3 procent in andere jaren, zo komt naar voren in onderzoek dat het instituut deed in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.