Trendwatcher Vincent Everts tijdens livestream overvallen: ’Ze eisten bitcoin’

,,Wij zijn nu ok”, laat Everts zelf aan De Telegraaf weten. Op de livestream is te zien dat Everts, terwijl hij met Maurice de Hond praat over corona, boos spreekt tegen iemand buiten het zicht van de camera die duidelijk hoorbaar vraagt om ‘bitcoin’. Hierna ontstaat een worsteling waarbij de cameraverbinding wordt verbroken. ,,Er kwamen drie jongens van 20 jaar of jonger binnen waarvan 1 met DHL-shirt die een pakketje stimuleerde af te geven”, vertelt Everts er zelf over. ,,Ze drongen binnen met een pistool en eisten bitcoin. Ik weigerde en ze trokken de camera uit mijn laptop. Ik weigerde mee te werken en na een tijdje schreeuwen renden ze weg.”

Als Everts na een tijdje terugkeert in de stream vertelt hij ook aan Maurice de Hond dat er een pistool tegen zijn hoofd is gezet. Hij noemt het angstaanjagend. Hij vertelt dat hij helemaal niet zo makkelijk bij zijn bitcoin kan, tot Maurice de Hond ingrijpt en de uitzending afrondt. ,,Ga maar naar je vrouw en kinderen, die hebben je nodig.” Everts vertelt dat zijn vrouw ‘erg upset’ is en zijn zoontje ‘heel kalm’ was gebleven.

De politie Amsterdam is op zoek naar de drie daders, en heeft via Burgernet een melding uitgezet. Ze zoeken drie mannen tussen ze 17 en 19 jaar, die een ‘normaal mondkapje’ dragen en waarvan er één een DHL-jas draagt.

Bekijk hier het moment waarop Everts wordt overvallen: