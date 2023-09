Onderzoek ingesteld nadat getrouwde piloot betrapt werd op affaire met stewardess

De veertigers zaten samen in een hot tub in een hotel in Florida. Dat deden zij nadat ze eerder met de bemanning samen waren, al waren de eerste vonkjes tussen de twee toen al te bekennen. Die vonk sloeg namelijk vorige maand al over tijdens een vlucht van Birmingham naar Orlando.

Wankel huwelijk

De crew ging eerder weg en de vreemdgangers bleven nog even plakken. Toen merkte een andere gast van het hotel de twee op, waarna hij klaagde bij het personeel. Een bron vertelt aan The Sun. „Blijkbaar was zijn huwelijk een beetje wankel, dus wilde hij wat gezelschap terwijl hij zo veel reisde.” De piloot zou aan TUI hebben gevraagd of de stewardess vaker op een vlucht van hem mocht, maar die kans was met duizenden werknemers klein.

De bron vertelt dat het voor de dame vooral om plezier ging en dat andere bemanningsleden de affaire weglachten. „Maar een collega kreeg er lucht van en toen gingen de geruchten rond. Er wordt aangenomen dat TUI de klacht zeer serieus neemt, omdat het er niet goed uitziet voor een familiereisbedrijf.”

TUI stelt op de hoogte te zijn van het voorval en heeft een intern onderzoek ingesteld.