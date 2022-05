Overlast door zwervers in Alkmaarse garage loopt uit de hand: ’Dronken en spuiten op de vloer’

Columns & Opinie

’Hoezo ’mensen die menstrueren’? Dat hele woke gebeuren vind ik ziek’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over het bericht dat de hel is losgebroken omdat het universiteitsblad ’Observant’ schreef over ’vrouwen die menstrueren’ en niet over ’mensen’. Feminists of Maastricht (FOM) beschuldigde de redactie vervolgens van transfobie. ...