Mini-lockdown Amsterdam: stand van zaken met Pasen

Van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april geldt een vaarverbod in het hele centrum van Amsterdam. Sluizen en bruggen in de hele regio worden alleen bediend voor de beroepsvaart.

De toegang tot het Vondelpark wordt opnieuw beperkt. Mocht de drukte in het park toenemen, dan wordt het Vondelpark tijdelijk afgesloten. Overige parken, zoals het Oosterpark, het Erasmuspark en het Westerpark, worden actief gemonitord en als het nodig is, afgesloten voor het publiek.

De populaire route Ronde Hoep in de gemeente Ouder-Amstel wordt afgesloten voor motorrijders. Wielrenners mogen daar niet in groepsverband (meer dan twee) rijden.

’Blijf zo veel mogelijk thuis’

Op Goede Vrijdag mogen supermarkten en levensmiddelenwinkels in de regio bij uitzondering geopend zijn tot 22.00 uur. Dit ter spreiding van bezoekers. Supermarkten beslissen zelf of ze van die mogelijkheid gebruik maken. De extra maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 13 april. Het bestuur van de Veiligheidsregio beslist volgende week of verlenging van één of meerdere maatregelen noodzakelijk is.

Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland roept alle inwoners met klem op om ook het komend weekend zoveel mogelijk thuis te blijven. „Dat is nog steeds nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De druk op onze ziekenhuizen en het zorgpersoneel blijft bijzonder groot. Iedereen die thuis blijft, helpt mee en voorkomt dat meer mensen ziek worden en de ziekenhuizen het nog drukker krijgen.”

„Wie toch naar buiten gaat voor een frisse neus: doe dat in de eigen buurt, vermijd plekken waar veel mensen komen, ga niet in een groep en houd altijd 1,5 meter afstand van anderen.”