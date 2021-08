Koffers van tien Transavia-vluchten niet aangekomen

Dat laat de luchtvaartmaatschappij weten, nadat meerdere gedupeerde vakantiegangers De Telegraaf mailden dat hun koffers waren achtergebleven op Schiphol. Daardoor stonden zij in hun spijkerbroek aan het zwembad in de Mediterrane zon, terwijl hun bagage soms dagen op zich liet wachten. Woensdag dook bovendien een foto op van Transavia-piloten op die zelf maar de koffers laadden.

Transavia laat weten dat het op zeker tien vluchten is misgegaan. Woensdag en donderdag liep alles wel zoals gebruikelijk. Bovendien wijst de maatschappij erop dat deze week 600 vluchten in totaal vertrekken.

Toch is men niet zeker dat alles komende dagen goed gaat. Dat is niet heel ongebruikelijk: het weekend is het altijd drukker op Schiphol en zijn er meer zogenoemde ’piekmomenten’ gedurende de dag. Juist in de drukte gaat het mis doordat er, net als in veel branches, personeelstekorten zijn.

„Bij het inchecken is het druk vanwege alle controles die er zijn op de papieren en ook omdat passagiers toch hun documenten niet op orde hebben. Die vertraging bij het inchecken heeft ook impact op de planning van de bagageafhandeling, koffers komen dan immers ook later op de plek van bestemming”, aldus Transavia. Die afhandeling is een taak van Viggo, het afhandelingsbedrijf waar Transavia een contract mee heeft.

Dat sloot zich woensdag aan bij de lijn van Transavia; beide bedrijven zeggen snel een oplossing te zoeken. „Want wij kunnen ons heel goed voorstellen dat mensen hun koffer direct mee willen hebben, dat is ook wat zij van ons mogen verwachten. We vragen nog heel even geduld en doen als vanzelfsprekend ons uiterste best de koffers die achterbleven zsm naar de vakantieadressen te brengen”, klinkt het.

De komende dagen wordt Viggo-personeel van andere locaties gehaald om de gaten te vullen. Ook het kantoorpersoneel van Viggo komt opdraven, net als extra krachten van andere partijen. Vanaf begin volgende week zou dan alles weer normaal moeten zij. „ Want iedere koffer die moet worden nagezonden op vakantie is er 1 teveel. We bieden de passagiers die hiermee te maken hebben gehad onze welgemeende excuses aan”, aldus Transavia.