Moskou: luchtverdediging en luchtmacht Oekraïne uitgeschakeld

Daar zou volgens Al Jazeera een Russische marine-operatie bezig zijn. De door Rusland in 2014 ingenomen Krim wordt in het zuiden als uitvalbasis van de Russische troepen gebruikt.

„Dit is een volledige invasie”, stelde de minister van Buitenlandse zaken van Oekraïne, Dmytro Kuleba vast. Hij sprak van een oorlog vol agressie en zei dat de Oekraïne zichzelf zal verdedigen en winnen. „De wereld moet Poetin nu stoppen”, smeekte hij. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Oekraïne zijn Russische troepen al Odessa binnengevallen.

Uitgeschakeld

De Russische president Poetin kondigde in een plotselinge toespraak op de Russische televisie aan dat Rusland „een speciale militaire operatie” is gestart om de Donbas-regio „te beschermen.”

Inmiddels stelt Rusland dat de Oekraïense luchtverdediging en luchtmacht zijn uitgeschakeld bij de aanvallen die Rusland donderdag is begonnen. Het voornaamste doel op de grond lijkt vooralsnog te zijn Oost-Oekraïne in handen te krijgen. In de oostelijke provincie Loehansk rukken Russische militairen op. Ooggetuigen spreken van tal van gesneuvelde Oekraïense militairen.

De Oekraïense generale staf maakt melding van beschietingen in het oosten en bombardementen van meerdere vliegvelden in heel het land. Berichten over Russische aanvallen op Odessa zijn volgens de staf onjuist: „de situatie in Odessa is onder controle.” Er zouden in Oost-Oekraïne vijf Russische vliegtuigen en een helikopter zijn neergehaald, maar Moskou spreekt dat tegen.

Na Poetins aankondiging waren er in verschillende steden in Oekraïne explosies te horen. Journalisten van CNN in Kiev en Charkov hoorden explosies op afstand. Het zou gaan om artillerie en raketten. De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken zou tegen een van de journalisten gezegd hebben dat „de aanval is begonnen.”

Kruisraketten

De luchtaanvallen lijken zich vooral te richten op afweergeschut en Oekraïense gevechtsvliegtuigen op de grond. Ook wordt bepaalde infrastructuur als bruggen onder vuur genomen. Bij de hoofdstad Kiev zijn bij het militaire vliegveld Valiskovski diverse kruisraketten ingeslagen, zo stelt Oekraïne.

Russische troepen zouden ook de grens zijn overgestoken bij de stad Charkov in het noordoosten van Oekraïne. Ook vanuit Wit-Rusland rollen Russische gevechtsvoertuigen Oekraïne binnen, zo blijkt uit beelden.

Een Russische technicus inspecteert een hypersonische Kinzhal-raket onder een MiG-31K gevechtsvliegtuig. Ⓒ EPA

Met de luchtaanvallen lijken de Russen vooral te willen bereiken dat hun eigen troepen zonder vrees voor aanvallen vanuit de lucht hun acties in Oekraïne kunnen uitvoeren. De Oekraïense luchtmacht is overigens flink verouderd en is veruit in de minderheid vergeleken bij die van Rusland.

Poetin

De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij hard zal reageren op iedere internationale bemoeienis met de invasie.

De aanval van Rusland wijkt af van een eerdere inval van Rusland in Georgië in 2008. Voorlopig wordt er veel meer gebruik gemaakt van raketten.

Vanuit de hoofdstad Kiev, waar bijna 3 miljoen mensen wonen, worden files gemeld omdat veel mensen proberen uit de stad weg te komen.