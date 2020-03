’Keukentafel-feminisme van de bovenste plank’

Deelnemers aan de Women’s March, vorig jaar een dag na Internationale Vrouwendag. Ze komen op voor gelijkheid voor vrouwen en andere minderheden in de samenleving. Ⓒ ANP

Amsterdam - Meer vrouwen op straatnaambordjes, vrouwelijke figuren in verkeerslichten en protesten tegen het gebrek aan openbare toiletten: het hedendaags feminisme kenmerkt zich door kleinschalige, behapbare acties. Maar hoe relevant is de Beyoncé Boulevard terwijl vrouwenbesnijdenis in sommige werelddelen nog aan de orde van de dag is? Is het symboolfeminisme het langzaam aan het overnemen van daadwerkelijke vrouwenemancipatie?