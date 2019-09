Russische verkiezingscommissaris getaserd

Ella Pamfilova. Ⓒ REUTERS

MOSKOU - Het hoofd van de centrale verkiezingscommissie in Rusland, Ella Pamfilova, is twee dagen voor de lokale verkiezingen in haar huis overvallen. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een gemaskerde man brak in de nacht van donderdag op vrijdag in bij het huis van Pamfilova en verwondde de verkiezingsfunctionaris met een taser. De dader sloeg daarna op de vlucht, aldus een woordvoerder van het ministerie.