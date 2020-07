Schietpartij Amsterdam-West, klopjacht op dader

De politie en hulpdiensten zijn op grote schaal aanwezig. De omgeving van de schietpartij is ruim afgezet. Het slachtoffer zou in zijn been zijn geraakt en is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar een verdachte op een scooter. Tijdens zijn vluchtactie verloor de verdachte een groot mes. De verdachte heeft een lichte tot licht getinte huidskleur, is klein van postuur en draagt een zwarte broek, zwarte schoenen en een zwart vest met wit logo.