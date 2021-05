Kunnen we wel blijven vliegen over Wit-Rusland?

Premium Financieel

Zwaar getroffen easyJet klaar om op Schiphol weer uit te vliegen

Luchtvaartmaatschappij easyJet is zwaar getroffen door het vliegverbod dat eerder dit jaar van kracht was vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Dat zegt William Vet, de baas van EasyJet Nederland, donderdag in een toelichting op de halfjaarcijfers.