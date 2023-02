Man vindt flessenpost tijdens uitlaten hond: ’Brief aan overleden broer’

Dat vertelt de Amerikaanse Ted Horton op Facebook. In de fles zaten emotionele brieven van een vader, moeder en twee zussen, gericht aan hun overleden zoon en broer.

Wat er precies in de brieven stond, laat Horton in het midden. Maar hij schat in dat de brief nog niet lang in het water lag. „De buitenkant van de fles was nog behoorlijk schoon”, stelt hij.

Horton heeft een briefje in de fles toegevoegd met de tijd en datum van de vondst. „Ik heb de fles meegegeven aan een vriend die deze weer in de oceaan zal gooien. Ik hoop dat de familie te horen krijgt dat ik de fles heb gevonden en de reis voortgezet wordt”, voegt de Amerikaan toe.