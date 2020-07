’Coronastijging zorgelijk, maar op hele bevolking is dit niet veel’

Voor het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitter van de 25 veiligheidsregio’s zitten, zijn de cijfers niet direct reden om actie te ondernemen. „Maar ze zijn wel zorgelijk, zeker als je bedenkt dat weinig mensen zich laten testen. Voor de mensen die denken dat we in een zomerslaap konden zakken: daar hoor ik niet bij. Dit moeten we goed in de gaten houden”, zegt Bruls.

De burgemeester van Nijmegen verwacht dat veiligheidsregio’s afzonderlijk mogelijk wel ingrijpen als dat nodig is. Hij neemt een voorbeeld aan Hillegom, waar een kroeg een bron van besmetting bleek. „Die wordt dan gesloten”, vat hij de actie samen. Voor landelijke actie zijn de cijfers nog veel te verspreid en niet hoog genoeg. „Op de hele bevolking is dit niet veel. En bovendien zijn de besmettingen verspreid over het hele land. Maar ik heb met enige zorg kennis genomen van de cijfers, dat moet ik wel zeggen.”

Ministerie: regionaal ingrijpen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt in een reactie om ’alertheid en extra aandacht voor het houden van 1,5 meter afstand en het vermijden van drukte’. „Dat er een stijging zou plaatsvinden was wel de verwachting, na het versoepelen van maatregelen”, zegt een woordvoerder van het departement. Aan landelijke maatregelen wordt nog niet gedacht op het ministerie. „We blijven de ontwikkelingen volgen en eventueel kunnen er regionaal passende maatregelen worden genomen.”

De laatste stijging (geel) is, ondanks het vele testen, nog lang niet op het niveau van maart en april. Ⓒ RIVM

Het coronavirus laait weer op. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 987 meldingen van nieuwe gevallen gekregen. Vorige week waren het er 534. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is gestegen naar 1,29. Voor het eerst sinds half maart ligt ’de bandbreedte’ van het getal geheel boven de 1. Bij een getal van 1,29 besmetten 100 mensen samen 129 anderen.

Politici

Ook vanuit de Tweede Kamer klinken zorgen. VVD-Kamerlid Hayke Veldman noemt het ’zorgelijke cijfers’. „Als basisregels, zoals 1,5 meter afstand, genegeerd worden zal ook aantal ziekenhuis/IC-opnamen stijgen. Dat is niet wenselijk en betekent mogelijk weer strengere maatregelen. Dat moeten we niet willen. Niet voor onszelf en niet voor onze bedrijven.”

Het CDA deelt die zorgen. „Hopelijk is dit voor iedereen een wake up call”, zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. „Houd je aan de maatregelen: om jezelf te beschermen, de mensen die kwetsbaar zijn en de zorgverleners die zich voor ons een slag in de rondte hebben gewerkt.

Ook buiten de Kamer klinken waarschuwende woorden. Viroloog Marion Koopmans, onderdeel van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert, vreest dat een echte vakantie er mischien wel niet van gaat komen. „Voorbereiden op september moet voorbereiden op augustus worden.”