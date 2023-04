Van Houwelingen (FvD) krijgt 450 euro boete vanwege nazivlag op Twitter

Het Kamerlid plaatste op 24 september op Twitter een afbeelding waarop het leek dat de ministers een nazivlag hesen. Het was een bewerking van een foto van de week daarvoor, waarop zij een vlag hesen met de duurzaamheidsdoelen van de VN op het gebouw dat hun ministeries delen. Later verwijderde Van Houwelingen de tweet weer, nadat er ophef over ontstond.