Amsterdam verbant auto naar ringweg: ’Omliggende gemeenten minder bereikbaar’

Harbers verwacht dat de plannen dan ook ’wel een effect op de doorstroming’ op de A10 zullen hebben. „Vanwege het (boven)regionale belang van de A10 is het niet de bedoeling dat er een verminderde doorstroming ontstaat op de A10 door het plan van de gemeente”, schrijft hij.

Volgens Harbers zijn de plannen van Van der Horst nog niet uitgewerkt. Er is overleg tussen het ministerie en de gemeente. Daarin zet Harbers in op het voorkomen van verminderde doorstroom. „Dit is een cruciale schakel”, schrijft hij. „Als het plan van de gemeente Amsterdam leidt tot een verminderde doorstroming op de A10, dan zal dat ook effect kunnen hebben op de bereikbaarheid van omliggende gemeenten.”

Harbers blijft dan ook fan van de auto. „De auto biedt vrijheid, wordt hoog gewaardeerd en is snel, comfortabel en flexibel. Ook naar de toekomst blijft de auto belangrijk”, vindt hij. Ook in de stad.

Een woordvoerder van Van der Horst verwacht dat de maatregelen ’inderdaad op bepaalde momenten kunnen zorgen voor meer drukte op de A10’. „Maar uit onze berekeningen blijkt dat de drukte op de A10 na de invoering van alle maatregelen minder druk wordt dan als we nu niks doen en het autoverkeer alleen maar laten toenemen.”

’Niet tegelijk’

„We voeren de maatregelen natuurlijk niet allemaal tegelijk in, en we verwachten ook dat steeds meer mensen voor ander vervoer zullen kiezen, wanneer we de maatregelen invoeren”, zegt zij. „We gaan de plannen de komende tijd met de stad bespreken en we houden de ontwikkelingen samen met het ministerie en Rijkswaterstaat goed in de gaten, want een goed werkende ringweg is voor ons allemaal van groot belang.”

Een knip waarmee de gemeente binnenkort al zes weken lang wil experimenteren, is die op de Weesperstraat. Woensdag zal Denk proberen die ’pilot’ met een motie uit te stellen. De partij wil dat er eerst meer overleg is met het bedrijfsleven en de taxibranche.