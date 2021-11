Man opgepakt die mogelijk met vuurwapen door Drentse stad liep: winkelstraat afgesloten

Binnenland

Grote hoeveelheid drugs aangetroffen bij transportbedrijf in Rijssen

De politie is dinsdagavond na een melding met zwaarbewapende agenten een bedrijfspand in Rijssen binnengevallen. Bij het transportbedrijf zijn vermoedelijk harddrugs aangetroffen. De drugs waren verstopt in een lading. De recherche in Twente is een onderzoek gestart.