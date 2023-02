Nederland gaat munitie voor Leopard 2-tanks aan Oekraïne leveren

Het kabinet doet over de omvang van schenkingen aan het Oekraïense leger bijna nooit uitspraken. Tijdens een persconferentie op het NAVO-hoofdkwartier verklapte de Duitse minister Boris Pistorius (Defensie) dat de Nederlandse bijdrage bestaat uit 20.000 munitiepatronen.

Dinsdag en woensdag spraken NAVO-ministers uit de zogenoemde tankcoalitie over hulp aan Oekraïne. Nederland heeft door bezuinigingen geen eigen tanks meer, maar wil wel op andere manieren een bijdrage leveren.

Munitie en reserve-onderdelen

„Dat is cruciaal. Het heeft niet zoveel zin om alleen de tank te leveren”, legt de D66-bewindsvrouw uit. „We moeten een compleet pakket leveren. Naast het trainen van Oekraïense soldaten is er behoefte aan munitie en reserve-onderdelen. Binnen de tankcoalitie is Nederland het enige land zonder tanks, maar we hebben naast munitie en reserve-onderdelen wel hulp aangeboden bij het trainen. Samen kunnen we leveren wat Oekraïne nodig heeft.”

Duitsland is inmiddels al begonnen met de trainingen. Het is nog niet duidelijk of en wanneer Nederlandse soldaten aansluiten. Over de achttien Leopards 2-tanks die Nederland huurt van Duitsland bestond de afgelopen week verwarring. Den Haag opperde eerder om de tanks te kopen en weg te geven aan Oekraïne. Maar Duitsland zou dit hebben geblokkeerd.

De Duitse minister Pistorius laat woensdag weten dat Nederland geen officieel verzoek heeft gedaan en benadrukt dat tanks uiteindelijk van Duitsland zijn. Ollongren zegt dat er geen verschil van inzicht bestaat. Het is niet uitgesloten dat de leasetanks later alsnog naar Oekraïne gaan. „Ik sluit niets uit, maar op dit moment zijn ze niet in beeld.”