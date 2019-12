45 massamoorden in VS in 2019: 211 doden

De meeste doden vielen bij een schietpartij in El Paso bij een Walmart. Ⓒ EPA

WASHINGTON - In de Verenigde Staten waren er dit jaar 45 massamoorden, waarbij in totaal 211 doden vielen. 2019 gaat daardoor de boeken in als een van de jaren met de meeste massamoorden. Dat blijkt uit een lijst die wordt samengesteld door The Associated Press, USA Today en Northeastern University. Als er sprake is van vier slachtoffers of meer telt dit als massamoord.