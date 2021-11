LIVE | Opnieuw onrustig op meerdere plekken in het land

In Groningen heeft de politie de Grote Markt rond kwart over negen leeggeveegd. De jongeren gooiden vuurwerk naar de agenten. Ook werden fietsen uit rekken getrokken. Even na 21.00 uur besloot de politie de Grote Markt leeg te vegen. De demonstranten vlogen vervolgens de straten rondom de Grote Markt in.

Vijf aanhoudingen

De politie heeft zondagavond in Roermond en Stein vijf mensen aangehouden op basis van de noodverordening die in beide Limburgse gemeenten geldt. Ze werden aangehouden wegens bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging, maakte de politie bekend.

De politie is in beide gemeenten nadrukkelijk aanwezig na de rellen van zaterdagavond. De noodverordening maakt het voor de agenten mogelijk mensen preventief te fouilleren en snel en adequaat op te treden, aldus de politie. Zaterdagavond werden in Roermond twaalf mensen opgepakt, in Stein één. Dat gebeurde tijdens rellen waarbij de politie werd bekogeld met zwaar vuurwerk. In beide gemeenten waren tientallen jongeren bij elkaar gekomen na oproepen op sociale media.

Ook zondag circuleerden weer oproepen om te gaan rellen. De politie is de hele zondagavond in Roermond en Stein, maar ook in andere Limburgse plaatsen aanwezig. „Dat gebeurt op zichtbare én onzichtbare wijze”, aldus de politie.

In Roermond en Stein worden mensen op straat aangesproken, waarbij ze desgevraagd hun identiteitsbewijs moeten laten zien. Voor de aangehouden mensen wordt zoveel mogelijk snelrecht toegepast.

Ook de komende dagen houdt de politie de vinger aan de pols om direct te kunnen reageren op signalen van onrust of ongeregeldheden. De politie zegt alles in het werk te stellen om rust en veiligheid te waarborgen.

Burgemeester van Roermond Rianne Donders roept mensen die signalen hebben van oproepen tot rellen op deze bij de politie te melden. In een brief aan de gemeenteraad schrijft ze zaterdagochtend de eerste meldingen vernomen te hebben over oproepen tot „bijeenkomsten” in de stad. Ook zondag werd er weer opgeroepen om bijeen te komen, schrijft Donders. ” Ik herhaal met klem mijn oproep om, als u gewezen wordt op dit soort berichten, die ook met de politie te delen.”

Noodverordening

De gemeente Enschede heeft zondagavond een noodverordening afgekondigd voor de binnenstad. In het centrum hangen groepen jongeren rond, die zijn daar naar aanleiding van een oproep op sociale media om te komen rellen, aldus een gemeentewoordvoerder.

Het noodbevel is om 20.30 uur ingegaan en geldt tot in ieder geval maandagochtend 07.00 uur. De maatregel maakt het mogelijk om mensen te bevelen uit het centrum te vertrekken. Wanneer die order niet wordt opgevolgd, kan iemand worden aangehouden.

