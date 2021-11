LIVE | ’Persconferentie Rutte mogelijk eerder dan 3 december’

Bronnen rondom het OMT bevestigen een verzoek aan het kabinet om eerder dan vrijdag 3 december een persconferentie te houden. Dat meldt De Ondernemer. Een week al na de vorige lijkt er aangestuurd te worden op een ’persmoment’ of toespraak van demissionair premier Rutte, gelet op de inmiddels structureel ruim 20.000 besmettingen per dag, de naderende ’Code Zwart’ bij ziekenhuizen en om dringende adviezen als thuiswerken en gespreid winkelen nog eens te benadrukken.

Met deze cijfers, de toenemende maatschappelijke onrust daarover, en „vooral een boodschap die duidelijker moet, is een persconferentie over pas twee weken onverantwoord”, stellen bronnen rondom het OMT aan De Ondernemer. Het gaat dan niet direct om nieuwe coronamaatregelen, omdat het te vroeg is te kunnen constateren of de nieuwe maatregelen sinds 13 november al dan niet voldoende resultaat hebben. „De boodschap moet veel duidelijker. Het waarom. De urgentie lijkt niet door te dringen. Code Zwart dreigt en wat dat betekent moet niet alleen een Diederik Gommers in een talkshow aan Nederland moeten uitleggen.”

