LIVE | Politie in Groningen druk met rellende jongeren, agenten bekogeld met vuurwerk

De politie heeft de Grote Markt in Groningen zondagavond rond kwart over negen leeg geveegd. Er was sprake van een grimmige situatie. Tegenover de politie stond een groep van ongeveer honderd vooral jonge demonstranten. Zij hadden via social media afgesproken om naar de binnenstad te komen om te gaan rellen.

De jongeren gooiden vuurwerk naar de agenten. Ook werden fietsen uit rekken getrokken. al vroeg op de avond verzamelden jongeren zich nabij het Gronnger hoofdstation. De politie was toen al ter plekken om toezicht te houden. Naarmate de avond vorderde werd de sfeer grimmiger. Bushokjes werden vernield.

De jongeren trokken vervolgens de Oude Ebbingestraat in waar ze met grof geweld alle fietsen die ze op hun weg tegenkwamen op straat gooiden.

Even na 21.00 uur besloot de politie de Grote Markt leeg te vegen. De demonstranten vlogen vervolgens de straten rondom de Grote Markt in.

