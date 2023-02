Duo breekt twee keer op één avond bij hetzelfde huis in, maar de vluchtauto leidt naar de daders

De bewoners van een huis in Voorhout waren in november een weekendje weg en keken die avond toevallig even naar de live beelden van hun beveiligingscamera's. Daarop zagen ze twee gemaskerde mannen in hun tuin lopen. De inbrekers zetten het op een lopen toen een buurman ze zag. Ze renden naar hun auto, maar omdat er een man met een hond liep gooiden ze het slot er weer op en renden een andere kant op. De auto bleef achter.

Vluchtauto

De woning was, hoewel het leek alsof ze voortijdig gesnapt waren, een bende. De inbrekers waren al eerder langs geweest. De kluis was opengebroken, kasten en lades geopend. Er was goud weg, geld, horloges en andere sieraden.

Maar dankzij de achtergebleven auto konden sporen worden veiliggesteld, wat leidde naar de verdachten.

Verdachte en buit spoorloos

Een 35-jarige man uit Veenendaal stond vrijdag voor de rechter omdat hij volgens het OM één van de inbrekers was. Tegen hem werd 9 maanden gevangenisstraf geëist.

Zijn 32-jarige vriend uit Ede is sinds de inbraak spoorloos, net als overigens het grootste deel van de buit. Het OM denkt dat hij in Dubai of Marokko zit. In een video van een bekende rapper is hij als figurant te zien terwijl ze laten zien in wat voor luxe ze leven. Het OM heeft gevraagd hem bij verstek te veroordelen tot 12 maanden gevangenisstraf. Die straf moet hij uitzitten als hij kan worden aangehouden.

De 32-jarige man uit Ede zette ook zijn familie in bij de kraak. Zijn nu 18-jarige neefje werkte waarschijnlijk als chauffeur, hij staat op 2 maart voor de kinderrechter. En op 10 maart komt de 29-jarige nicht van de man voor de rechter. Bij haar in Zoetermeer werd die avond waarschijnlijk het neefje met de buit afgezet, voordat de twee mannen weer terugreden. Zij had ook de auto gehuurd die is gebruikt.