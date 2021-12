’Nederlander in Italië beboet om skiën na coronabesmetting’

De Nederlander vierde vakantie in Sauze d'Oulx, in het bergdal Valle di Susa. Hij zou op eerste kerstdag de pistes zijn opgegaan met twee nauwe contacten, die ook in quarantaine hadden gemoeten. Hoe hoog de boete is die de positief geteste Nederlander krijgt, is niet bekend.

De twee metgezellen van de skiër worden ook verdacht van het overtreden van coronaregels, maar die zaak zou nog in behandeling zijn. Over de identiteit van de Nederlander en zijn vrienden is verder niets bekendgemaakt. Italiaanse media schrijven wel dat ze arriveerden met een groep van ongeveer 30 mensen om de kerstvakantie in het gebied te vieren.