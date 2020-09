Cameratoezicht na tweede explosie in shockvlog-ruzie: ’Ik heb geen vijanden’

Er wordt een bewakingscamera geplaatst bij de woning die al twee keer doelwit was van een explosie. Ⓒ De Telegraaf

ZAANDAM - Meerdere ernstig beschadigde voordeuren, en een wijk vol woede en schrik. Het explosief dat dinsdagavond laat tot ontploffing werd gebracht bij een voordeur aan de Ringweg heeft veel losgemaakt in Zaandam. Vooral omdat het de tweede maal in ruim een week was dat er een harde knal te horen was in de normaal zo rustige buurt, waar een vloggerruzie in de nachtelijke uren genadeloos lijkt te worden uitgevochten.