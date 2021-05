Woningen in Sassenheim beschadigd na explosie

Binnenland

Opnieuw Feyenoord-café beschadigd door ontploffing

Voor de tweede keer deze week is een café in Rotterdam-Zuid beschadigd geraakt na een ontploffing. In de nacht van donderdag op vrijdag raakte café The Hide Away op het Kreekplein beschadigd na een brand die ontstond door een ontploffing. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen.