Zus Nicky Verstappen tegen Jos B.: ’Voor mij ben je geen mens, je bent een monster’

Bij hoge uitzondering mochten de moeder, zus Femke en tante Jacqueline van Nicky op de plek van de officieren van justitie gaan zitten tijdens het spreekrecht, om ze in staat te stellen Jos B. in de ogen te kijken. Advocaat Gerald Roethof maakte geen bezwaar. ,,Dan kunnen we de familie in ieder geval een beetje tegemoetkomen”, zei hij.

De familie van Nicky heeft de dagen geteld sinds zijn verdwijning. ,,22 jaar, 8 weken en 3 dagen geleden is ons leven compleet kapot gemaakt. We weten dit zo nauwkeurig omdat er sinds 10 augustus 1998 geen dag voorbij is gegaan zonder verdriet en zonder verlangen naar onze Nick die toen verdween en later vermoord werd teruggevonden”, zei Berthie mede namens Nicky’s vader Peet.

Op al die dagen staken ze een kaars aan bij de foto van Nicky. ,,Meer dan 8000 in totaal. En we zijn duizenden keren naar zijn graf geweest, telkens met de vraag: Waarom? Waarom?” Het overlijden van haar broertje heeft zus Femke van haar onbezorgde jeugd beroofd, zei Berthie. Ze liep een wond op die niet meer dicht, ook niet nu ze zelf volwassen is en moeder is.

Voor de familie Verstappen bestaan er geen feestdagen meer, op vakantie gaan ze nooit. Dat maakt het gemis van een familielid te groot. ,,De lege plek die Nicky achterliet kan door niets worden opgevuld. We leven eigenlijk alleen nog in het verleden.”

’Intense minachting’

Nicky zou nu een volwassen man van 33 zijn geweest, zei zijn moeder. ,,We kunnen alleen maar speculeren en dromen over wat er van hem geworden zou zijn. We zullen het nooit weten want Nicky is voor altijd maar 11 jaar oud omdat een volwassen man, een grote kerel zichzelf niet in bedwang had en zich aan hem vergreep. Onze Nick was kansloos tegenover een roofdier dat op jacht was naar een prooi. Die wetenschap is onverdraaglijk.”

,,Jij bent verantwoordelijk voor ons lijden en voor Nicky’s dood”, zei Berthie met de blik vast op de verdachte gericht. Hij keek niet terug. De familie neemt hem zijn zwijgen kwalijk, ,,we moesten het doen met je vage toespelingen dat je misschien ooit wat zou gaan zeggen. Alsof ook maar iemand geloofde dat jouw dna vanzelf op de binnenkant van de onderbroek terechtkwam.”

De moeder van Nicky zei ,,intense minachting” te voelen voor Jos B.’s houding tijdens de rechtszaak. ,,Het was voor ons een onmenselijke beproeving om op 2 meter afstand van je te zitten.” Voor de familie zal geen enkele straf ooit genoeg zijn, zei Berthie. ,,Het leven van ons kind, het geroofde levensgeluk van onze 2 kinderen, is niet in jaren uit te drukken.”

’Alleen op de wereld’

Zus Femke vertelde hoe op 7-jarige leeftijd ,,mijn jeugd ineens stopte. Of liever gezegd: ons leven. Ik was nog jong maar ik wist dat vanaf dat moment niets meer hetzeflde zou zijn. Ik had geen broertje meer. Hoe kon dat?”

De zus van Nicky vertelde dat voor haar gevoel niemand meer te vertrouwen was vanaf het moment dat haar broertje uit haar leven verdween. ,,Ik paste niet meer bij vriendjes en vriendinnetjes. Ik was alleen op de wereld.” Ook haar vrolijke vader en moeder waren vanaf dat moment ,,alleen nog één brok ellende en verdriet.”

Tot op de dag van vandaag wordt zus Femke geplaagd door vragen of Nicky pijn heeft geleden. ,,Heeft hij om ons geschreeuwd? Op al die vragen moet je ons antwoord geven, dat ben je verplicht. Voor mij ben jij geen mens, maar een monster.”