Kabinet wil afhandeling toeslagen versnellen

Het kabinet had na de Provinciale Statenverkiezingen beloofd ’out of the box’ te denken om de afhandeling van de toeslagenaffaire sneller te laten verlopen. Die operatie is nu verworden tot procedureel drijfzand, waarin bezwaren van ouders lang op de plank blijven liggen en het kabinet miljarden euro’s en honderden extra werknemers op tafel heeft moeten leggen om de klus te doen.

De Vries probeert nu een versnelling in te zetten. Ze zet in op een ’schadekader met vaste bedragen’. Dat betekent dat gedupeerden niet meer tot achter de komma hoeven te onderbouwen of hun schade daadwerkelijk een gevolg is van de toeslagenaffaire. Dat moet nu nog wel, en kost in de praktijk veel tijd.

’Vaststellingsovereenkomst’

Als er een akkoord komt, tekenen ouders en overheid een ’vaststellingsovereenkomst’, waarmee de zaak meteen is afgerond. Nu gaan zoveel gedupeerden in bezwaar, dat er een steeds grotere stapel beroepszaken op de plank blijft liggen. Het kabinet wil die bezwaren ook sneller gaan afhandelen, door ze niet meer allemaal voor te leggen aan de commissie die nu al overstelpt is met beroepszaken.

Het kabinet probeerde ruim twee jaar geleden, vlak voor de val van kabinet-Rutte III vanwege deze toeslagenaffaire, al de hersteloperatie te versnellen door iedere gedupeerde standaard 30.000 euro te bieden. De hoop was dat daarmee een groot deel van de gedupeerden (ruim) voldoende compensatie kregen en hun zaken afgehandeld waren, maar meer ouders dan verwacht denken recht te hebben op meer.

Pijnpunt

Een ander pijnpunt is het verstrekken van dossiers aan gedupeerden die willen weten hoe zij in de ellende zijn gekomen. Dat duurt vaak lang en soms zijn documenten niet meer te vinden. De Vries wil software inzetten die automatisch persoonsgegevens in dossiers gaat anonimiseren.

Alle nieuwe maatregelen moeten nog wel getest worden op uitvoerbaarheid en de financiële consequenties. De Vries hoopt daar eind van de maand duidelijkheid over te kunnen geven.

Inmiddels hebben ruim 60.000 mensen zich gemeld als mogelijk slachtoffer van de toeslagenaffaire. Iets minder dan de helft van hen zijn ook daadwerkelijk erkend als gedupeerde. Naast een compensatie worden hun schulden bij overheidsdiensten kwijtgescholden. Daarnaast is er sinds eind vorig jaar een ’kindregeling’, waarin ruim 25.000 kinderen ook een bedrag tussen 2000 en 10.000 euro aan compensatie hebben gekregen.