Ministerie IenW blokkeert ’Schipholtaks’ Noord/Zuidlijn

Amsterdam, buurgemeenten en bedrijven willen dat reizigers van en naar Schiphol in de toekomst een bedrag van 2 euro extra per ritje gaan betalen zodat uitbreiding van de metrolijn gefinancierd kan worden.

Demissionair verkeersminister Barbara Visser (VVD) voelt daar echter niets voor, laat ze desgevraagd aan De Telegraaf weten. „Ik vind het zeer belangrijk dat iedere reiziger of werknemer die naar Schiphol afreist daarvoor niet extra hoeft te betalen”, aldus Visser. „Schiphol is gewoon een openbare ruimte en verzamelpunt voor iedereen. Ik vind het echt onwenselijk als specifiek voor dat traject een extra bedrag zou moeten worden betaald.”

Dinsdag liet de Amsterdamse Verkeerswethouder Egbert de Vries (PvdA) namens de vervoersregio juist weten dat als het Rijk niet met 1,5 miljard euro extra over de brug komt, een taks wordt ingevoerd om de financiering rond te krijgen. De heffing zou ingaan vanaf het moment dat de metrolijn naar Schiphol klaar is.

In april bleek dat het Nationaal Groeifonds een bedrag van 1,5 miljard euro heeft gereserveerd voor het doortrekken van de Amsterdamse metrolijn, zo’n 50 procent van de kosten die geraamd zijn voor het project. Dat gebeurde onder de voorwaarde dat het Rijk voor 9 januari voor nog eens 1,5 miljard euro zou zorgen.

Wethouder De Vries schrijft echter dat hij niet verwacht dat er voor 9 januari zicht is op dat geld vanuit het Rijk, „gezien de demissionaire status van het kabinet en de nog voortdurende vorming van een nieuw kabinet.”

’Reizigers profiteren’

Daarom kwamen de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, de Provincie Noord-Holland, Schiphol, KLM en NS, met het alternatieve taksplan. De alliantie beredeneert dat alle reizigers van en naar knooppunt Schiphol ervan profiteren als de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken naar de luchthaven, omdat het „meer ruimte creëert in de trein, op het spoor, in de bus en op de weg rondom Schiphol.”

Het gaat daarbij alleen om reizigers die Schiphol als begin- of eindhalte gebruiken, niet om de overstappers. Voor werknemers wordt bovendien een toeslag van 0,25 eurocent voorgesteld. De heffing kan weer worden opgeheven zodra het nodige bedrag is opgehaald.

Minister Visser noemt dat echter zeer onwenselijk. Zij spreekt komende week met de betrokken partijen. „Zij hebben al geld gekregen, de eerste tranche vanuit het Nationaal Groeifonds. Maar wel onder voorwaarde van cofinanciering. Dat is dus een heikel punt. Ik zal het onderwerp komende week aanstippen in mijn gesprekken met de partijen. We zullen ook spreken over de onderbouwing van de plannen.”