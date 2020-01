Chimpansee in Burgers’ Zoo verliest mannelijkheid om nieuw fokprogramma

Het is al langer bekend dat er zeker vier ondersoorten van de chimpansee bestaan. Maar eerder was het moeilijk om de soorten van elkaar te scheiden. Door nieuwe dna-technieken kan dat onderscheid nu wel worden gemaakt.

Het streven is de groep chimpansees zo raszuiver mogelijk te krijgen, zodat ze op termijn mogelijk teruggeplaatst kunnen worden in de natuur, meldt AD.

De Arnhemse dierentuinbioloog en mensapendeskundige Tom de Jongh zijn al tien jaar bezig de vier ondersoorten in kaart te brengen. Ze hebben de ruim 750 chimpansees in alle dierentuinen die lid zijn van de Europese vereniging van dierentuinen (EAZA) onderzocht. Het Europese fokprogramma richt zich nu op de Westelijke ondersoort van de chimpansee.

De aap die in Arnhem gesteriliseerd is, hoort niet bij die groep en is een kruising tussen twee ondersoorten. Hij mag zich dus niet langer voortplanten.

Ghineau, de aap die onder het mes moest, onderging al eens eerder een sterilisatie, maar die zou niet helemaal goed geslaagd zijn, waardoor hij alsnog voor nakomelingen zou kunnen zorgen.

Op termijn zou het mogelijk moeten zijn om de apen terug te zetten in het wild. Om die mogelijkheid te behouden is het belangrijk dat de apen zo raszuiver mogelijk zijn. Burgers’ Zoo wil voortplanting van de niet-raszuivere apen uitsluiten en daarom moest Ghineau opnieuw onder het mes. Een woordvoerder van de dierentuin noemt terugplaatsing nu nog een utopie, vanwege onder meer ontbossing en stroperij, maar houdt de optie voor in de toekomst graag open.

