Formatie stokt door berichten over (s)linkse fusie

VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag zaten donderdagmiddag meer dan vijf uur lang bij informateur Mariëtte Hamer. Na afloop konden Rutte en Kaag weinig nieuws melden.

Rutte sprak na afloop over ’hele goede gesprekken’. „Uiteindelijk komt er wat uit.” Mogelijk komt er later op de avond een nieuwe ontmoeting van VVD en D66 bij Hamer.

Fusie linkse partijen

Rutte mikt nog steeds op een meerderheidskabinet, liet hij weten. Daarvoor komen steeds twee opties in beeld: het voortzetten van het huidige kabinet, of de Kaag-coalitie met PvdA en GL.

Rutte heeft altijd gezegd dat hij twee linkse partijen in het kabinet er eentje te veel vindt. Kaag voelt weinig voor opnieuw een kabinet met daarin CU. Die patstelling zou doorbroken kunnen worden als PvdA en GL fuseren, dan worden twee linkse partijen immers één.

Volgens formatiebronnen praten PvdA en GL al langer met elkaar over een nadere samenwerking. Of daar ook daadwerkelijk iets uit komt is nog maar de vraag. Een ander plan dat op tafel zou liggen is dat de Tweede Kamerfracties versmelten door bij debatten steeds hetzelfde te stemmen.

In de partijen zelf ligt niet iedereen op één lijn, valt te beluisteren. Ook is er wantrouwen ten opzichte van elkaar. GL zou eerder voor versmelting te porren zijn dan PvdA, schatten betrokkenen in. Daar wordt en stevige regeerhonger gedetecteerd.

Volgens PvdA liggen er samenwerkingsplannen met GL op tafel, maar is daar nog geen klap op gegeven. Zulke gesprekken worden door GL evenmin ontkend. „We praten regelmatig met PvdA over onze samenwerking. Als we daar meer over te melden hebben dan laten we het weten.”

Formatie in houdgreep

Al voor de zomer klopten de linkse partijen bij andere formatiepartijen aan met de vraag of ze konden leven met de optie van twee in plaats van de gebruikelijke vier onderhandelaars namens PvdA en GL. Die optie, zeggen betrokkenen, is toen al meteen door VVD afgeschoten.

De geruchtenmachine over de linkse fusie houdt de formatie in de houdgreep. Zolang niet duidelijk is wat er precies speelt, nemen VVD en D66 een afwachtende houding aan.

Het is nog maar de vraag of VVD en CDA met een eventueel fusieplan kunnen leven. In hun achterbannen klinkt afschuw over de linkse truc.