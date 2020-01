Iraanse parlementariër zet prijs op hoofd Trump

Hamzeh zei dat hij het aanbod doet namens de provincie Kerman. Uit de stad Kerman kwam de Iraanse terreurgeneraal Qassem Soleimani die 3 januari in Bagdad door de Amerikanen uit de weg is geruimd door een drone-aanval. De liquidatie leidde tot grote protesten in het land.

Volgens Hamzeh zal de provincie de beloning voor de moordenaar(s) cash uitbetalen.