Feestgangers laten band politieauto leeglopen in Vessem

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een melding van geluidsoverlast. In Vessem zou een feest gaande zijn met ongeveer vijftig tot tachtig mensen. „Toen wij ter plaatse kwamen hoorden wij van een afstand al de harde muziek”, aldus de politie.

De agenten wilden met de organisatoren in gesprek, „dit ging niet per se van harte.” Uiteindelijk zorgden de bewoners er toch voor dat het feest werd beëindigd. Alle feestgangers gingen langzaamaan naar huis.

Toen de agenten terugkwamen bij hun dienstauto bleek dat „een of meerdere feestgangers” hun autoband leeg had laten lopen. „Waarschijnlijk is er niet gedacht aan het feit dat er in de nacht niet zoveel politieauto’s beschikbaar zijn”, aldus de politie. „Hopelijk had degene die onze band liet leeglopen, ons niet nodig vannacht. Wij stonden namelijk te wachten tot onze band gemaakt was.”