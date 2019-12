Hoogleraren steunen afzettingsprocedure Trump

Eén collega dekte Trump. Deze heeft volgens hem weliswaar dingen verkeerd gedaan, maar niet genoeg om hem uit het ambt te zetten.

Harvard-hoogleraar Noah Feldman zei tegen de commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden dat Trump zijn macht heeft misbruikt voor persoonlijk gewin en duidelijk strafbare feiten heeft gepleegd die zouden kunnen leiden tot impeachment. Hij gaf de Democraten gelijk die Trump beschuldigen van het onder druk zetten van Oekraiënse president Volodimir Zelenski om een onderzoek in te stellen dat zijn politieke rivaal Joe Biden schade zou kunnen berokkenen.

Noah Feldman Ⓒ EPA

Feldman benadrukte dat alleen al dit verzoek van Trump aan de leider van een buitenlandse regering een relevant vergrijp is. Er zijn echter ook aanwijzingen dat Trump als drukmiddel het bevriezen van militaire steun aan Oekraïne heeft gebruikt en een bezoek van Zelenski aan het Witte Huis afhankelijk heeft gemaakt van de Biden-onderzoek.

Pamela Karlan (Stanford) en Michael Gerhardt (Universiteit North Carolina) sloten zich bij die zienswijze aan. Jonathan Turley (George Washington Universiteit), uitgenodigd door de Republikeinen, maakte een andere inschatting. Hij vindt dat niet aan de voorwaarden voor impeachment is voldaan, ook al is er op het gesprek van Trump met Zelenski veel aan te merken. „Dat telefoontje was alles behalve perfect.”